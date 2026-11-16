Фото: музей эмальерного искусства "Эмалис"

Сервис "Мосбилет" предлагает жителям столицы посетить творческие мастер-классы в арт-резиденции музея эмальерного искусства "Эмалис". Под руководством мастеров участники смогут сделать елочную игрушку, кольцо, кулон или картину, передает портал мэра и правительства Москвы.

Горячая эмаль – старинный способ соединения металла и цветного стекла. На медную пластину наносят порошок, после чего отправляют в муфельную печь. При нагреве до 850 градусов порошок плавится, создавая прочное стекловидное покрытие.

Краски проявляют окончательный цвет, блеск и глубину. Результат не всегда предсказуем: даже одинаковые материалы могут дать разные работы. Раньше эту технику применяли ювелиры Фаберже, а сейчас ее может освоить любой желающий, сделать это поможет специалист.

Музей "Эмалис" появился в Ярославле в 1992 году. Московская площадка заработала в декабре 2025-го. В столичной коллекции – картины и декоративные работы авторов из России, стран СНГ и других государств. Здесь выставлены инструменты и материалы мастеров, а стенды рассказывают об истории данной техники.

На экскурсии гид объяснит, почему раньше женщины не занимались горячей эмалью, как искусство почти на век забыли в России и откуда в Ярославле взялась одна из крупнейших мировых коллекций современных эмалевых картин. На мастер-классах участники сначала знакомятся с экспозицией, а затем переходят к практике.

Специалист помогает выбрать сюжет, подобрать цвета и освоить приемы. Участники расписывают медные заготовки современными стекловидными эмалями без свинца, после чего изделия обжигают в печи. Готовые работы забирают сразу после остывания. Занятия идут от 1,5 до 2,5 часа, участвовать могут взрослые и дети с 5 лет.

К Новому году можно сделать елочную игрушку, гостям предлагаются заготовки в виде снеговика, елки, конфеты, снежинки и других фигур. Любителям аксессуаров подойдут ювелирные мастер-классы: кольцо, браслет, подвеска, брошь или кулон, а также комплект из двух изделий.

Тем, кто хочет писать, предложат создать картину. Сюжет они выбирают самостоятельно, а мастер подскажет, как выстроить композицию и определиться с палитрой. Еще на одном занятии можно сделать декоративную фигурку – кошку, сову, ангела, дракона или машину.

Тем, кто захочет продолжить обучение, стоит обратить внимание на школу эмальерного искусства при музее. Там учат разным способам нанесения порошка и обжига, работе с металлом, а также созданию декоративных панно и авторских изделий.

Ранее стало известно, что воскресную программу "Художественный маршрут" из 16 занятий для детей подготовили в "Автолаборатории" Музея транспорта Москвы. Участники смогут попробовать себя в разных направлениях искусства – от живописи и прикладного творчества до линогравюры и создания мультфильмов.

