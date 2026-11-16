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В Санкт-Петербурге полиция разыскивает неизвестного, который ранил ножом 22-летнего жителя Москвы у Дворца культуры и техники имени И. И. Газа. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

Инцидент произошел 15 ноября около 21:00. В полицию поступило сообщение о ножевом ранении мужчины у дома 72 по проспекту Стачек. Прибывший наряд обнаружил на первом этаже бара в здании концертного зала молодого человека в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего с множественными ножевыми ранениями живота госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным местных СМИ, в тот вечер в ДК должен был состояться концерт памяти американского рэпера Lil Peep (настоящее имя – Густав Ар. – Прим. ред.). И нападавший, и пострадавший были посетителями мероприятия.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ярославле мужчина напал с ножом на продавщицу в магазине. Пострадавшую госпитализировали, а злоумышленника оперативно задержали. Его доставили в отделение полиции, велось разбирательство.