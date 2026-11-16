Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве расширяется практика целевого обучения студентов колледжей. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, это бесшовный переход от выпускника до полноценного сотрудника. Студенты проходят углубленную практику на предприятиях у действующих мастеров. При хорошей и отличной успеваемости они получают повышенную стипендию, помимо основной, и выплаты на время производственной практики.

Работодатели, в свою очередь, могут подготовить специалиста под свой запрос и конкретные задачи. Партнерами столичных учебных заведений уже стали свыше 3 тысяч компаний из разных отраслей, в том числе из промышленной индустрии, IT, медицины и других. Среди них – "Мособлэнерго", Московский метрополитен, "Ростех" и прочие компании.

В этом учебном году от работодателей поступили заявки по четырем новым специальностям: фармации, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту биомедицинских аппаратов, промышленному дизайну и аддитивным технологиям.

Всего с 2022 года со студентами заключили свыше 3,5 тысячи целевых договоров, большинство из них относится к промышленной отрасли. В московских колледжах открыто больше 150 специальностей, которые охватывают все секторы экономики. Практические занятия проходят в современных мастерских и лабораториях.

Ранее свыше 30 тысяч школьников и взрослых стали гостями осеннего фестиваля колледжей "Город профессий", рассказал Собянин. В программу вошло больше 300 мероприятий, на площадках 43 столичных образовательных учреждений было представлено свыше 150 профессий.

Фестиваль помогает школьникам понять, что им действительно интересно, и определиться с дальнейшим образовательным маршрутом.