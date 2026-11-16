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Автомобиль насмерть сбил 39-летнюю гражданку России в таиландском курортном городе Паттайя. Женщина умерла в больнице, сообщил портал The Pattaya News.

Инцидент произошел в ночь на 16 ноября на улице Джомтьен Секонд-роуд. Автомобиль Toyota Camry сбил россиянку, когда та переходила проезжую часть. Пострадавшую в бессознательном состоянии экстренно госпитализировали, однако спасти ее не удалось. Находившиеся вместе с ней члены семьи не получили травм.

За рулем машины находился 43-летний местный житель. Он заявил полиции, что ехал домой после высадки пассажиров и не заметил женщину на дороге из-за плохого освещения. Полицейские просматривают записи с камер видеонаблюдения для выяснения точных причин и обстоятельств ДТП.

По данным таиландского центра учета аварий, в этом году на дорогах королевства погибли более 11,1 тысячи человек, пострадали 797,5 тысячи. Среди погибших – 563 иностранца, в том числе 10 граждан РФ. Более 80% всех дорожных инцидентов в стране происходят с участием мотоциклов.

Ранее бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Тата Блюменкранц пострадала в аварии в Дубае. Девушка обратилась к подписчикам из медучреждения, продемонстрировав ссадины и синяки. Она призналась, что чувствует себя нехорошо.

