Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

Новая трамвайная линия свяжет станцию МЦД-3 Останкино со станцией метро "ВДНХ" в Москве. Завершить строительство участка протяженностью 3,8 километра планируют до конца 2027 года, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Новая ветка пройдет от действующей трамвайной сети на улице Академика Королева в районе Останкинского пруда. Она создаст дополнительную связь между наземным транспортом, МЦД-3 и метро. Сейчас на маршрутах № 11, 17 и 25, проходящих по улице Академика Королева, совершают почти 100 тысяч поездок в день.

По словам Собянина, продление линии позволит решить проблему транспортной доступности телецентра "Останкино": действующие трамвайные пути не доходят до него всего 800 метров.

Кроме того, пересадка на МЦД-3 даст возможность добираться до телецентра, киностудии "Союзмультфильм" и других местных объектов напрямую из Выхина, Перова, Ховрина, Зеленограда и других районов. Это также должно снизить нагрузку на станцию метро "ВДНХ" и северный участок Калужско-Рижской линии.

На новом участке обустроят четыре остановки. Платформы поднимут до уровня пола вагонов, а для безопасной посадки установят пандусы. Павильоны оборудуют цифровыми табло с расписанием и разъемами для зарядки гаджетов. Остановками смогут удобно пользоваться в том числе маломобильные пассажиры и родители с детскими колясками.

Проект также предусматривает строительство разворотного кольца, конечной станции и двух тяговых подстанций. Рядом реконструируют участки улично-дорожной сети.

В здании конечной станции разместят диспетчерскую, медицинский кабинет для предрейсовых осмотров, а также помещения для отдыха и приема пищи водителей. Само здание планируют сделать энергоэффективным и вписать в обновленное общественное пространство возле станции Останкино. Сейчас на месте будущей линии готовят территорию и переносят инженерные коммуникации.

В ближайшие годы в Москве также намерены продлить трамвайную сеть на востоке города. Уже в 2026 году планируют завершить строительство участка на шоссе Энтузиастов от действующих путей до улицы Сталеваров в районе Ивановское.

Развитие трамвайной сети сопровождается ростом пассажиропотока. По данным Собянина, среднее число поездок за день увеличилось с 630 тысяч в 2023 году примерно до 900 тысяч в 2026-м.

Среди факторов развития отрасли мэр назвал обновление вагонов, выделенные пути, запуск новых маршрутов, в том числе двух трамвайных диаметров через центр, участки с автономным ходом на проспекте Академика Сахарова и Трифоновской улице, а также испытания беспилотных трамваев в Строгине.

Ранее сообщалось, что с начала осени пассажиры МЦД совершили свыше 88 миллионов поездок. Такие результаты говорят о востребованности данного вида транспорта, отмечали власти. На МЦД-1 пришлось 17,9 миллиона поездок, на МЦД-2 – 24,1 миллиона, на МЦД-3 – 27,2 миллиона, а на МЦД-4 – 19,1 миллиона.