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Предстоящая встреча лидеров России, США и Китая пройдет в необычном формате. Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин намерены провести трехсторонние переговоры без заранее согласованной повестки. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

Для китайского лидера такой подход станет отступлением от привычной практики. Как отмечает издание, Си Цзиньпин обычно предпочитает тщательно подготовленный сценарий международных встреч.

Изначально Пекин с осторожностью отнесся к предложению провести переговоры втроем. Причиной стали опасения по поводу непредсказуемости российского и американского лидеров. Однако после нескольких недель консультаций с Москвой и Вашингтоном китайская сторона согласилась на такой формат.

Одной из центральных тем встречи может стать контроль над ядерными вооружениями. Трамп намерен предложить начать обсуждение ограничений ядерных арсеналов с участием Китая. При этом Вашингтон не ожидает, что по итогам первых переговоров удастся заключить полноценное соглашение.

В то же время источники считают, что украинский конфликт вряд ли станет предметом подробного обсуждения. По их оценке, Пекин не заинтересован в непосредственном участии в мирном процессе. Профессор Университета Цинхуа Да Вэй предположил, что Си Цзиньпин сосредоточится на вопросах глобальной стабильности.

Ранее МИД Китая официально подтвердил проведение трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры запланированы на 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Договоренность о встрече также подтверждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.