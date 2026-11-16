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Европейские государства постепенно пересматривают подход к украинскому конфликту и приближаются к необходимости принимать конкретные решения. При этом публичная риторика европейских политиков меняется значительно медленнее. Об этом ТАСС заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По оценке дипломата, за последние годы отношение европейских стран к происходящему на Украине заметно эволюционировало. Европа уже прошла стадию отрицания, а теперь находится на этапе, предшествующем принятию решений.

Он обратил внимание на изменение формулировок, которые звучат в ОБСЕ. Если раньше европейские представители говорили о необходимости обеспечить победу Украины и обещали поддерживать ее столько, сколько потребуется для укрепления позиций на переговорах, то теперь их главная задача, по словам Полянского, – не допустить поражения Киева.

При этом постпред подчеркнул, что изменения в публичном дискурсе европейских стран происходят гораздо медленнее, чем в их реальной позиции.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Финляндии Александром Стуббом участие европейских стран в урегулировании украинского конфликта. Речь шла о формате Е5+ЕС, в рамках которого страны Европы намерены подключиться к мирному процессу.