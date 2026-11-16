Фото: depositphotos/Fascinadora

Работники вправе обращаться к руководству с просьбой о повышении зарплаты без ограничений по количеству таких обращений. При этом важно соблюдать принцип разумности. Об этом РИА Новости рассказала профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА Ирина Шестерякова.

По словам эксперта, действующее законодательство не устанавливает, сколько раз работник может просить о повышении зарплаты. При рассмотрении подобных вопросов, отметила она, следует учитывать принцип разумности, на который неоднократно обращали внимание суды, в том числе Верховный суд России.

Шестерякова также напомнила, что работодатели обязаны регулярно индексировать заработную плату с учетом роста цен на товары и услуги. Эта мера предусмотрена законодательством и не зависит от личной просьбы сотрудника.

Кроме того, размер оплаты труда связан с квалификацией работника, сложностью выполняемых задач и объемом обязанностей. Если сотрудник стал работать больше, получил дополнительные обязанности или повысил квалификацию, он может обратиться к начальству за прибавкой.

Эксперт посоветовала подкрепить такую просьбу документами. Они должны подтверждать, что объем работы, сложность задач или уровень квалификации действительно изменились.

Ранее россиянам назвали пять признаков карьерного застоя. Один из них – это фоновая скука, когда утром нет желания идти на работу не из-за усталости, а от ощущения бессмысленности действий.