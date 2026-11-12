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Новости

12 ноября, 07:15

Общество

Работодатели должны выплатить 13-ю зарплату при таком условии в договоре

Работодатели должны выплатить 13-ю зарплату при таком условии в договоре

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Работодатель обязан выплатить сотрудникам 13-ю зарплату, если такая выплата предусмотрена трудовым договором. Об этом заявили в Государственной думе.

При этом годовая премия не является обязательной и не гарантируется законом. Выплату могут предусматривать внутренние правила компании. Ее размер и условия зависят от финансовых возможностей работодателя и корпоративной системы поощрения.

Основанием для премии могут стать достижение определенных показателей, семейное положение, дополнительная нагрузка или длительный стаж работы в компании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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