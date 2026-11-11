Доля заказов с акционными товарами превысила 61% на маркетплейсах

Доля заказов с акционными товарами на маркетплейсах в этом году превысила 61 против 48% годом ранее. Об этом сообщил представитель маркетплейса Дмитрий Борщевский.

По его словам, москвичи используют акции в том числе для подготовки к Новому году.

Всемирный день шопинга отмечают 11 ноября. По данным опросов, молодежь от 20 до 29 лет планирует к этой дате крупные покупки, а люди старшего возраста относятся к распродажам более критично.

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