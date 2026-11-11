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11 ноября, 15:01

Политика

Мединский заявил, что каждая пядь российской земли будет возвращена РФ

Фото: ТАСС

Каждая пядь российской земли будет возвращена России. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский по итогам трехсторонних переговоров РФ, США и Украины в Абу-Даби.

Кроме того, Мединский прокомментировал публикации западных СМИ о том, что украинцы на переговорах якобы отказываются обсуждать территориальную тему.

"Европейские газеты пусть продолжают жить в мире своих иллюзий", – добавил глава российской делегации.

10 и 11 ноября состоялись переговоры представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби. Одним из итогов стала договоренность о будущем обмене пленными между Россией и Украиной. Мединский отметил, что конкретные параметры будут объявлены в ближайшее время. Глава российской делегации добавил, что центральной темой встреч стала архитектура безопасности.

В свою очередь, спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют 12 ноября отправиться в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Они намерены рассказать президенту России о том, что обсуждалось на встрече в ОАЭ, и попробуют добиться прогресса по ряду вопросов.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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