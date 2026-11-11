Российские туристы пожаловались на ожоги после купания у берегов Пхукета

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Российские туристы на Пхукете столкнулись с болезненными ощущениями и жжением кожи после купания в море. Это связано с "жалящим" планктоном, который заполнил местные бухты, сообщает SHOT.

По словам отдыхающих, неприятные симптомы возникают после контакта с крошечными морскими организмами, которые практически невозможно заметить в воде. Их размер составляет всего несколько миллиметров, а прикосновение к коже вызывает резкую боль, напоминающую ожог крапивой. Предположительно, это могут быть мелкие медузы или близкие к ним виды.

Отмечается, что некоторые обитающие в водах Таиланда виды медуз способны вызывать не только болезненные ожоги, но и серьезные аллергические реакции. На пляжах размещены информационные таблички, а спасатели обеспечены средствами для оказания первой помощи.

В октябре власти Пхукета предупреждали об увеличении численности медуз у побережья острова и соседних территорий. Среди них встречаются кубомедузы, яд некоторых видов которых может быть смертельно опасным.

Другие морские обитатели способны вызывать сильную головную боль, повышение температуры, отеки и боль в конечностях. Туристам рекомендовали соблюдать осторожность во время купания, а при контакте с медузами обращаться к спасателям или медикам, поскольку способы обработки ожогов зависят от вида организма.