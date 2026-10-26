В РСТ заявили об отсутствии роста числа жалоб от российских туристов на ожоги медуз

Ядовитая огненная медуза ужалила россиянку на одном из пляжей Таиланда, сообщили СМИ. Чем опасны эти представители фауны и фиксируется ли их нашествие на популярных курортах, разбиралась Москва 24.
Резкая боль
Туристка из Оренбурга получила сильный ожог на популярном пляже Патонг на Пхукете. Предположительно, ее ужалила огненная медуза Pelagia noctiluca, обвившая щупальцами ногу, сообщил телеграм-канал SHOT.
По данным СМИ, при заходе в море 28-летняя Александра почувствовала резкую боль. По словам туристки, никаких предупреждений об опасных медузах на пляже не было. Девушка сразу выбежала на берег и обратилась к спасателям – те, осмотрев ожог, вызвали скорую, которая доставила ее в больницу.
Медики ввели обезболивающий и антигистаминный препараты, однако ногу продолжало сильно жечь. Боль начала отступать только через два часа. Позднее россиянку отпустили из медучреждения, назначив обезболивающие средства и обработку поврежденной кожи.
Кроме того, 20 октября отдел по провинции Пхукет таиландского департамента морских и береговых ресурсов выпустил предупреждение для местной администрации, спасательных служб и туристов об опасном нашествии медуз. Это связано с тем, что в прибрежных водах курорта и соседних островов наблюдается значительно больше этих существ разных видов, в том числе опасных для человека, чем обычно бывает в регионе в последние недели сезона дождей. В частности, встречаются кубомедузы, чей яд может быть смертельно опасным. Другие виды при атаке способны вызвать сильную головную боль, повышение температуры, опухание и боли в конечностях.
При этом в сентябре 2026-го спасательная служба пляжа Патонг сообщала об опасных колониях ядовитых полипов – физалий, известных как "португальские кораблики". Эксперты призывали отдыхающих не прикасаться к ним.
Страховой случай?
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 привел статистику страховых компаний, согласно которой увеличения количества обращений по фактам ожога медуз на сегодняшний день не фиксируется.
"Естественно, это может возникнуть в той или иной стране, и выделять какой-то список государств некорректно. Более того, это связано с температурой воды в море или в океане, и предсказать это тоже не всегда возможно", – отметил он.
Эксперт также напомнил, что страховка, которая оформляется при покупке турпакета, включает аналогичные случаи.
"Но если заниматься, например, дайвингом и другими подобными активностями, нужно делать расширенный документ. Медицинская помощь в случае подобного инцидента, заболевания, ожога оказывается по страховому полису", – резюмировал Горин.
При этом ихтиолог, кандидат биологических наук Дмитрий Аршавский отметил, что сами медузы не проявляют агрессии к людям.
"Это кишечнополостные животные с предельно простой нервной системой – в виде сеточки соединенных друг с другом нервных клеток. Люди сами проявляют невнимательность, когда натыкаются на этих водных обитателей", – рассказал он Москве 24.
Эксперт отметил, что на большой глубине медузы встречаются редко. Однако у некоторых видов очень длинные нити, что позволяет им опускаться ниже.
"Что касается первой помощи, я бы рекомендовал иметь при себе антигистаминные препараты, а также лекарства, поддерживающие работу сердца, потому что в некоторых случаях это вызывает паралич сердечной и дыхательной мускулатуры", – добавил Аршавский.
Ранее полковник медицинской службы сухопутных войск Таиланда в отставке доктор Чаренчай Сопха рассказал, что место ожога от ядовитой медузы необходимо полить уксусом, не втирая в кожу, чтобы нейтрализовать оставшиеся стрекательные клетки. После с кожи удаляют все фрагменты щупалец для предотвращения дальнейшего отравления, а затем врач может назначить медикаментозное лечение.
В то же время, по словам специалиста, угрозу может представлять даже обычный морской еж. Раны от его игл не смертельны, но довольно болезненны, а если обломки не удалить полностью, сильный зуд может сохраняться вплоть до года.