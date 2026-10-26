В РСТ заявили об отсутствии роста числа жалоб от российских туристов на ожоги медуз

Ядовитая огненная медуза ужалила россиянку на одном из пляжей Таиланда, сообщили СМИ. Чем опасны эти представители фауны и фиксируется ли их нашествие на популярных курортах, разбиралась Москва 24.

Резкая боль

Фото: телеграм-канал SHOT

Туристка из Оренбурга получила сильный ожог на популярном пляже Патонг на Пхукете. Предположительно, ее ужалила огненная медуза Pelagia noctiluca, обвившая щупальцами ногу, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, при заходе в море 28-летняя Александра почувствовала резкую боль. По словам туристки, никаких предупреждений об опасных медузах на пляже не было. Девушка сразу выбежала на берег и обратилась к спасателям – те, осмотрев ожог, вызвали скорую, которая доставила ее в больницу.

Медики ввели обезболивающий и антигистаминный препараты, однако ногу продолжало сильно жечь. Боль начала отступать только через два часа. Позднее россиянку отпустили из медучреждения, назначив обезболивающие средства и обработку поврежденной кожи.

Кроме того, 20 октября отдел по провинции Пхукет таиландского департамента морских и береговых ресурсов выпустил предупреждение для местной администрации, спасательных служб и туристов об опасном нашествии медуз. Это связано с тем, что в прибрежных водах курорта и соседних островов наблюдается значительно больше этих существ разных видов, в том числе опасных для человека, чем обычно бывает в регионе в последние недели сезона дождей. В частности, встречаются кубомедузы, чей яд может быть смертельно опасным. Другие виды при атаке способны вызвать сильную головную боль, повышение температуры, опухание и боли в конечностях.

При этом в сентябре 2026-го спасательная служба пляжа Патонг сообщала об опасных колониях ядовитых полипов – физалий, известных как "португальские кораблики". Эксперты призывали отдыхающих не прикасаться к ним.

Страховой случай?

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 привел статистику страховых компаний, согласно которой увеличения количества обращений по фактам ожога медуз на сегодняшний день не фиксируется.

"Естественно, это может возникнуть в той или иной стране, и выделять какой-то список государств некорректно. Более того, это связано с температурой воды в море или в океане, и предсказать это тоже не всегда возможно", – отметил он.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ Нужно с очень большой оговоркой говорить об опасности. Это очень редкое явление, первое. Второе – оно связано с определенной сезонностью. Поэтому важно не игнорировать предупреждения местных властей.

Эксперт также напомнил, что страховка, которая оформляется при покупке турпакета, включает аналогичные случаи.

"Но если заниматься, например, дайвингом и другими подобными активностями, нужно делать расширенный документ. Медицинская помощь в случае подобного инцидента, заболевания, ожога оказывается по страховому полису", – резюмировал Горин.



При этом ихтиолог, кандидат биологических наук Дмитрий Аршавский отметил, что сами медузы не проявляют агрессии к людям.

"Это кишечнополостные животные с предельно простой нервной системой – в виде сеточки соединенных друг с другом нервных клеток. Люди сами проявляют невнимательность, когда натыкаются на этих водных обитателей", – рассказал он Москве 24.





Дмитрий Аршавский ихтиолог, кандидат биологических наук У медуз есть стрекательные клетки, они впрыскивают яд разной степени – и это первое, что стоит знать. Второе – массовое размножение этих животных или их многочисленный подход в сторону берега. Например, медуз может принести ветром. В случае их обилия стоит просто избегать захода в воду, оставаясь на пляже.

Эксперт отметил, что на большой глубине медузы встречаются редко. Однако у некоторых видов очень длинные нити, что позволяет им опускаться ниже.

"Что касается первой помощи, я бы рекомендовал иметь при себе антигистаминные препараты, а также лекарства, поддерживающие работу сердца, потому что в некоторых случаях это вызывает паралич сердечной и дыхательной мускулатуры", – добавил Аршавский.

Ранее полковник медицинской службы сухопутных войск Таиланда в отставке доктор Чаренчай Сопха рассказал, что место ожога от ядовитой медузы необходимо полить уксусом, не втирая в кожу, чтобы нейтрализовать оставшиеся стрекательные клетки. После с кожи удаляют все фрагменты щупалец для предотвращения дальнейшего отравления, а затем врач может назначить медикаментозное лечение.

В то же время, по словам специалиста, угрозу может представлять даже обычный морской еж. Раны от его игл не смертельны, но довольно болезненны, а если обломки не удалить полностью, сильный зуд может сохраняться вплоть до года.

