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07 августа, 18:34

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В АТОР рассказали, как нашествие акул влияет на турпоток на Дальний Восток

Челюсти: почему акулы атакуют Дальний Восток

Нашествие акул заметили на Дальнем Востоке: по данным СМИ, хищников видели на Сахалине, в Находке и во Владивостоке. Как ситуация влияет на турпоток в регион и насколько это угрожает туристам и местным жителям – в материале Москвы 24.

Участившиеся случаи?

Фото: 123RF.com/surz

Акулы вплотную подобрались к Владивостоку: хищников заметили у острова Русский в 36 километрах от города, сообщил телеграм-канал SHOT 6 августа.

По данным СМИ, акула, предварительно, из семейства сельдевых подобралась вплотную к пляжу с отдыхающими в бухте Филипповского. Причем рядом с ней плавали хищники поменьше. Отгонять их от берега пришлось группе отдыхающих на гидроциклах.

При этом акул замечали неподалеку от Владивостока еще в июне. Тогда местные рыбаки выловили трехметрового хищника около популярного у туристов острова Путятина в 50 километрах от города, причем, по мнению очевидцев, это могла быть акула-мако – вид, который угрожает человеку.

Также очевидцы видели рядом с Владивостоком акул, которые выпрыгивали из воды на несколько метров. Атаки фиксировались и в других городах Дальнего Востока. Ранее огромную акулу длиной более двух метров заметили у берегов портового города Холмска на Сахалине: хищница подплыла вплотную к берегу, напугав отдыхающих. По предположениям очевидцев, это также могла быть сельдевая акула.

Кроме того, крупную акулу заметили у причала в Находке, она плавала неподалеку от рыбацких судов в поисках добычи. Местные жители заметили лишь плавник, видневшийся из воды. При этом рядом с местом происшествия находится общественный пляж, где часто отдыхают приморцы. Некоторые горожане из-за нашествия хищников отменили купальный сезон.

В то же время в регионе замечали и других опасных морских обитателей. К примеру, более 20 мертвых рыб фугу нашли в устье реки Партизанской, впадающей в Японское море. Это одна из самых ядовитых рыб на планете, причем ее токсины опасны как для людей, так и для других морских обитателей. По словам рыбаков, ранее фугу встречались в здешних краях реже, однако теперь они видят их практически ежедневно.

"Она будет защищаться"

Фото: 123RF.com/borisb17

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин рассказал Москве 24, что на Дальнем Востоке в основном отдыхают местные жители, которые хорошо понимают особенности поведения в воде. Поэтому ситуация с акулами не сказывается на турпотоке, подчеркнул эксперт.

Путешественники из других частей страны едут во Владивосток, в Петропавловск-Камчатский, на Сахалин не для пляжного отдыха, а для экскурсионных поездок, чтобы посмотреть на вулканы и природу. То есть за тем, чего нет в других регионах. А про пляжи той же Камчатки вряд ли кто-то слышал.
Сергей Ромашкин
вице-президент АТОР

При этом, по словам эксперта, температура воды на Дальнем Востоке в настоящее время близка к показателям Черноморского побережья.

"Просто местные жители знают места, где можно отдыхать наиболее безопасно, где есть защитные элементы", – добавил Ромашкин.

В свою очередь, ихтиолог, кандидат биологических наук Дмитрий Аршавский связал появление хищников с изменением климата.

"На Дальнем Востоке наблюдается потепление воды, из-за чего начинается миграция рыб из более теплых регионов. Следом за рыбой идут те, кто ее ест, в данном случае акулы. Например, на Дальнем Востоке сейчас вовсю ловят тунца, у которого раньше были только случайные заходы. Акулы могут идти за рыбой, птицами или млекопитающими", – отметил он в разговоре с Москвой 24.

Специалист обратил внимание, что главное правило при встрече с акулой – не трогать ее. Крупная особь может напасть на купающегося с намерением съесть.

Она не видит большой разницы между морским львом, крупной рыбой и человеком. И хотя акулы опасны для человека, не думаю, что их столько, чтобы они представляли реальную угрозу – скорее теоретическую. Хищников не так много, и они держатся достаточно далеко от берега.
Дмитрий Аршавский
ихтиолог, кандидат биологических наук

По словам ихтиолога, существует принципиальное различие: с одной стороны – потенциально опасные акулы, представляющие угрозу для дайверов, с другой – случаи нападений на купающихся вблизи пляжей. Последние происходят крайне редко и относятся к числу единичных происшествий в мировом масштабе.

"Белые акулы и молотоголовые могут подплыть к берегу, но у нас их мало, они встречаются в Австралии. При этом акула может прикусить рыбаков, прибегающих к ловле на большие блесны или куски рыбы с катеров, потому что во рту крючок, и она будет защищаться", – добавил специалист.

Вероятность серьезного инцидента Аршавский пояснил через сравнение с комарами. По его словам, если морские хищники нападают на людей редко, то примерно из 100 миллиардов людей, когда‑либо живших на Земле, почти половина погибла из‑за болезней, переносимых этими насекомыми, заключил специалист.

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Зудакова Татьяна

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