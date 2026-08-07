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07 августа, 19:35

Технологии

Бизнес могут обязать регистрировать М2М сим-карты через "Госуслуги"

Фото: legion-media.com/Alamy/Djohan Rianto

Минцифры России предложило ввести обязательную регистрацию сим-карт для M2M-устройств через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Соответствующий проект размещен на портале раскрытия правовой информации.

Ведомство в беседе с ТАСС пояснило, что компаниям придется вносить данные на портале "Госуслуги", включая абонентские номера, выделенные для M2M-устройств, номера IMEI, наименование юрлица или ФИО индивидуального предпринимателя. Также необходимо будет следить за актуальностью сведений.

Проект устанавливает ограничения на использование таких сим-карт. Они не смогут совершать массовые и автоматические телефонные вызовы, а также отправлять СМС-рассылки. Голосовые соединения между устройствами будут ограничены одной минутой.

В Минцифры отметили, что с помощью сим-карт для M2M-устройств мошенники могут оказывать услуги обычной мобильной связи. Чтобы исключить эту возможность, документ вводит четкий механизм регулирования, включая ограничения и условия оказания услуг, чтобы сим-карты использовались только по целевому назначению.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2027 года и будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за заключение договоров мобильной связи с иностранцами без указания IMEI-кода телефона или с внесением в соглашение заведомо ложной информации об устройстве.

Уголовный кодекс дополняется новой статьей 274.6. Наказание наступит, если продавец сим-карты оформил договор с иностранцем или лицом без гражданства, не указав идентификатор пользовательского оборудования, либо вписал заведомо недостоверный IMEI-код, и при этом уже дважды привлекался за это к административной ответственности либо уже имеет судимость.

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