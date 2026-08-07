Пропавшие в Иркутске двойняшки найдены

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Восьмилетние брат и сестра, пропавшие в Иркутске во время прогулки, найдены. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

"Поиски (детей. – Прим. ред.) завершены. Содействие оказали неравнодушные граждане. В настоящее время брат и сестра переданы родителям. С ними все в порядке, противоправных действий в отношении детей не совершалось", – уточнили в ведомстве.

Двойняшки ушли гулять 7 августа и не вернулись домой, в связи с чем мать обратилась в полицию в заявлением. Правоохранители стали устанавливать обстоятельства случившегося и организовали поиски.

Ранее в Московской области пропала 13-летняя девочка. Она вышла из частного дома в Пущине и не вернулась. Как рассказала мать, дочь ушла искать потерянную сережку, не взяв с собой мобильный телефон. Позднее несовершеннолетнюю нашли в городе Старая Купавна.