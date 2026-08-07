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07 августа, 16:48

Происшествия

В Иркутске разыскивают ушедших гулять восьмилетних двойняшек

Фото: MAX/"МВД38"

В Иркутске полиция устанавливает местонахождение восьмилетних двойняшек, которые ушли гулять 7 августа и не вернулись. Об этом сообщило ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным ведомства, около 12:00 (07:00 по московскому времени) дети вышли из дома на улице Ивана Галкина.

Мать потерявшихся детей обратилась в полицию с заявлением. Девочка была одета в светлую футболку, голубые шорты и светлую бейсболку. На мальчике были темная футболка, темные шорты и темная бейсболка. Сотрудники отдела полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и занимаются поисками детей.

Ранее в Санкт-Петербурге разыскивали шестилетнюю девочку. Ее местонахождение было неизвестно, волонтеры "ЛизаАлерт" распространили ориентировку с приметами. Позднее ребенка нашли живым, она находилась у соседей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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