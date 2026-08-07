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07 августа, 17:34

Происшествия

Новгородский суд взыскал 250 тыс рублей с хозяев напавшей на девочку собаки

Фото: depositphotos/veranis

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с супругов Лескиных компенсации морального вреда в пользу 7-летней девочки, которой их собака откусила часть щеки, сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

Летом 2025 года владельцы американского стаффордширского терьера, будучи в нетрезвом состоянии, выводили собаку на детскую площадку без намордника. Пес повалил девочку, откусив ей часть щеки. Ребенок получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, а на его лице остались шрамы, которые не пройдут.

Прокуратура Великого Новгорода обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Инстанция удовлетворила требования в полном объеме, присудив девочке 250 тысяч рублей. Исполнение этого решения находится под надзором городской прокуратуры.

Кроме того, весной мировой судья вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Хозяин собаки получил 240 часов обязательных работ, его супруга – ограничение свободы на 10 месяцев.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области бультерьер напал на трехлетнего мальчика и его отца. Мужчина получил рваные раны, а ребенка доставили в больницу с открытым переломом бедра, гематомами и ссадинами. При этом владелец пса заявил, что он неагрессивное животное.

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