МВД посоветовало не открывать банковские приложения через общественный Wi-Fi

Фото: depositphotos/tatsianama

Телефоны во время использования бесплатной общественной сети Wi-Fi могут быть заражены вредоносным ПО. Из-за этого не стоит на них вводить персональные и платежные данные, а также открывать банковские приложения. Об этом сообщил ТАСС пресс-центр МВД РФ.

В ведомстве отметили, что мошенники могут не только украсть личные данные, но и замедлить работу устройства, а также заблокировать его. Там также посоветовали во время пользования общественным Wi-Fi не пересылать какие-либо документы.

Ранее сообщалось, что число случаев заражения мобильных телефонов вредоносным ПО в России по итогам первого полугодия 2026 года увеличилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечалось, что одной из самых распространенных угроз остается банковский Android-троян Mamont. Если в прошлом году на него приходилось 10–12% всех выявленных заражений, то в 2026-м его доля выросла до 12–15%.