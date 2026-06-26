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26 июня, 15:45

Технологии

В РФ выросла активность заражений мобильных устройств вредоносными ПО

Фото: 123RF.com/gekaskr

В России случаи заражения мобильных устройств вредоносным ПО по итогам первого полугодия 2026 года выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят специалисты "МегаФона" на основе собственных систем мониторинга киберугроз.

Первый заметный всплеск активности вредоносного ПО аналитики оператора отметили еще весной 2025 года: в марте число инцидентов оказалось в 6,6 раза выше, чем в феврале. В текущем году пиковые значения были достигнуты уже в феврале.

Одной из самых распространенных угроз остается банковский Android-троян Mamont. Если в прошлом году на него приходилось 10–12% всех выявленных заражений, то в 2026-м его доля выросла до 12–15%. При этом в мае специалисты зафиксировали снижение темпов распространения трояна: количество выявлений сократилось на 18% по сравнению с апрелем. Похожая динамика наблюдалась и годом ранее, однако после летнего спада осенью начался новый рост заражений.

Дополнительным признаком активизации злоумышленников стало увеличение числа управляющих серверов вредоносного ПО. В первом полугодии 2025 года специалисты выявляли лишь несколько десятков таких ресурсов, к осени их среднемесячное количество превысило 100, а в марте 2026 года – 200. По оценке оператора, это свидетельствует о развитой инфраструктуре, нацеленной на массовые атаки и противодействие обнаружению.

"Значительная часть заражений по-прежнему связана с действиями самих пользователей – переходом по фишинговым ссылкам в мессенджерах и социальных сетях, а также установкой приложений из непроверенных источников. Мы видим, что злоумышленники постоянно совершенствуют свои инструменты и наращивают инфраструктуру для распространения вредоносного ПО", – отметил директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов "МегаФона" Сергей Хренов.

Для защиты от злоумышленников специалисты оператора рекомендуют устанавливать антивирусное ПО и регулярно его обновлять, скачивать приложения из официальных магазинов, проверять разработчика и изучать список запрашиваемых разрешений. Если приложение требует доступы, не связанные с его функционалом, – это тревожный знак. Также стоит избегать подключения к незащищенным публичным сетям Wi-Fi и критически относиться к неожиданным ссылкам и вложениям, даже если они приходят от знакомых контактов.

Ранее москвичей предупредили о мошеннических QR-кодах в парках и на летних верандах якобы для доступа к городскому Wi-Fi. При переходе по ним пользователи рискуют попасть на фишинговый сайт, который может использовать персональные данные в мошеннических целях.

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