26 июня, 19:06Транспорт
Аэропорт Внуково начал обслуживать рейсы по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Столичный аэропорт Внуково начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзала. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании полетов.
Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Позднее их отменили.
Ограничения вводились на фоне атаки БПЛА на Москву. По информации Сергея Собянина, на подлете к столице были уничтожены 50 вражеских дронов.