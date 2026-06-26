Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Столичный аэропорт Внуково начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзала. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании полетов.

Ранее ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Позднее их отменили.

Ограничения вводились на фоне атаки БПЛА на Москву. По информации Сергея Собянина, на подлете к столице были уничтожены 50 вражеских дронов.