Собянин сообщил о 50-м вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один беспилотник, летевший на Москву в пятницу, 26 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

БПЛА начали пытаться атаковать российскую столицу ночью 26 июня. Всего на подлете к Москве уничтожено уже 50 дронов.

На этом фоне столичные аэропорты Внуково и Шереметьево перешли на особый режим работы. Уточнялось, что рейсы в авиагаванях выполняются по согласованию с уполномоченными органами. Аналогичные меры были введены и в Домодедово.