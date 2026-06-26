Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Домодедово выполняет прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании. Актуальная информация о рейсах отображается на табло аэропорта.

Ранее, 25 июня, в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский уже вводились аналогичные ограничения. Однако вскоре воздушные гавани вернулись к штатной работе.