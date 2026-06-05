Прямые рейсы с Камчатки в Китай начнут выполнять до конца 2026 года

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Самолеты с Камчатки начнут летать в Китай до конца 2026 года. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, власти региона давно ведут соответствующие переговоры с китайскими партнерами. В первую очередь с провинцией Хэйлунцзян и городом Харбин.

"Сейчас мы достигли предметных договоренностей с компанией "ИрАэро" по запуску прямого авиасообщения в 2026 году. Я не хочу забегать вперед и анонсировать конкретную дату, но до конца 2026 года прямой рейс будет", – рассказал он на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Солодов раскрыл, что прямой перелет обойдется примерно в 20–30 тысяч рублей. Сначала планируют запустить один рейс в неделю, потом такие полеты будут выполнять дважды за семь дней. Губернатор отметил, что в перспективе могут появиться и рейсы на китайские курорты – в Хайнань и Санью.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" намерена возобновить рейсы в Абу-Даби и Иран ближе к началу осени. Полеты временно приостановили весной 2026 года из-за ближневосточного кризиса, который произошел из-за ударов США и Израиля по иранской территории.