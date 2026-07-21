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21 июля, 20:55

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TMZ: глухая 18-летняя актриса фильма "Годзилла против Конга" погибла в ДТП

Глухая 18-летняя актриса фильма "Годзилла против Конга" погибла в ДТП

Фото: кадр из фильма "Годзилла против Конга"; режиссер – Адам Вингард; производство – Legendary Entertainment, Warner Bros.

Глухая актриса Кейли Хоттл, сыгравшая Джию в фильмах "Годзилла против Конга" и "Годзилла и Конг: Новая империя", погибла в результате ДТП в США. Об этом сообщил TMZ со ссылкой на ее отца Джошуа Хоттла.

Он рассказал, что авария произошла утром 21 июля в штате Мэриленд. 18-летняя девушка получила тяжелые травмы, ее сердце остановилось по дороге в больницу.

Хоттл начала сниматься в рекламе еще в детстве. В 2021 году она сыграла Джию в фильме "Годзилла против Конга" – глухую девочку, которая общается с Кинг-Конгом с помощью языка жестов. В 2024 году актриса вернулась к этой роли в картине "Годзилла и Конг: Новая империя".

Ранее в Турции произошло смертельное ДТП, в результате которого 19-летняя актриса Гамзе Саклы погибла вместе с двумя подругами. Автомобиль потерял управление и врезался в столб, затем его выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с другой легковушкой и микроавтобусом, после чего начался пожар.

Саклы выбросило на дорогу, подруги остались в горящей машине, все трое погибли, еще пятеро пострадавших госпитализированы. Актриса снималась в сериале "Глаза Черного моря", который выходил на российских стриминговых сервисах.

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