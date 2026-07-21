Администрация США отказалась передавать Киеву военную помощь на 400 млн долларов

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Администрация США не планирует расходовать одобренный Конгрессом пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов до конца текущего президентского срока. Об этом заявил сенатор-демократ Дик Дурбин во время слушаний в Сенате.

По его словам, Белый дом уведомил законодателей, что эти средства, вероятно, останутся неиспользованными до прихода следующего главы государства.

Сенатор констатировал, что теперь это является свершившимся фактом и уточнил, что эти деньги можно будет тратить лишь в 2029 финансовом году.

При этом окончательное решение об их применении останется только за будущим президентом, кто бы им ни стал.

Ранее стало известно, что совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине транша в размере 690 миллионов долларов. Данное решение было принято по итогам первого обзора четырехлетней программы кредитной поддержки.