Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 23:39

Политика

Администрация США отказалась передавать Киеву военную помощь на 400 млн долларов

Фото: Getty Images/Kevin Carter

Администрация США не планирует расходовать одобренный Конгрессом пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов до конца текущего президентского срока. Об этом заявил сенатор-демократ Дик Дурбин во время слушаний в Сенате.

По его словам, Белый дом уведомил законодателей, что эти средства, вероятно, останутся неиспользованными до прихода следующего главы государства.

Сенатор констатировал, что теперь это является свершившимся фактом и уточнил, что эти деньги можно будет тратить лишь в 2029 финансовом году.

При этом окончательное решение об их применении останется только за будущим президентом, кто бы им ни стал.

Ранее стало известно, что совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине транша в размере 690 миллионов долларов. Данное решение было принято по итогам первого обзора четырехлетней программы кредитной поддержки.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

Как уберечь себя от заражения стафилококком?

Стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле

Читать
закрыть

Чем грозит частое употребление вредной еды?

Употребление вредной пищи грозит резким подъемом уровня сахара в крови

При длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление

Читать
закрыть

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика