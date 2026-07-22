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22 июля, 17:57

Политика

Датская Maersk отказалась от контейнерных перевозок через порт на Украине

Фото: Getty Images/Cheng Xin

Датская судоходная компания Maersk приостановила обслуживание контейнерных перевозок через порт Черноморск. Об этом сообщила пресс-служба украинского подразделения компании.

Импортные грузы, которые должны были прибыть в Черноморск, планируют перенаправлять в румынский порт Констанца. В частности, это касается отправлений, которые сейчас находятся в Порт-Саиде или ожидают прибытия туда.

Если такой вариант не устроит клиентов, они могут запросить изменение пункта назначения. После доставки грузов в Румынию их дальнейшую перевозку на Украину организуют автомобильным транспортом.

Для экспортных грузов Maersk предложила два варианта: бесплатно отменить бронирование либо изменить порт погрузки с Черноморска на Констанцу без изменения действующей ставки морского фрахта, если контейнер уже доставлен в порт.

Maersk – одна из крупнейших судоходных и логистических компаний в мире. Она занимается контейнерными перевозками и предоставляет услуги складской, автомобильной и мультимодальной логистики более чем в 130 странах.

Ранее сообщалось, что российская армия провела серию точечных ударов по стратегическим объектам в Одессе и области. Под огонь попал логистический центр "Новой Почты", который, по данным ведомства, служил базой для хранения военных поставок.

Также известно об уничтожении украинской батареи "Нептун" в Ковалевке. В самом одесском порту в результате атаки повреждены два судна, разрушены объекты инфраструктуры и уничтожены резервуары с топливом.

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