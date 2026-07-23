Украинские дроны атаковали объект ТЭК в Ульяновской области

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Украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе в Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в мессенджере MAX.

Глава области призвал жителей сохранять спокойствие и отметил, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Также Русских пообещал информировать население о ходе тушения пожара и развитии ситуации на объекте.

Ранее пожар возник на территории нефтебазы в Армавире Краснодарского края из-за массированной атаки дронов. Огонь охватил площадь 800 квадратных метров. По информации местных властей, всего по объекту было выпущено 16 БПЛА.