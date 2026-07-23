Средняя максимальная ставка по вкладам в банках РФ выросла до 12,83%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках увеличилась на 0,04 процентного пункта и составила 12,83% годовых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Центробанка РФ.

Рекордно высокий показатель средней ставки по вкладам был достигнут во второй декаде декабря 2024 года. Тогда он вырос до 22,28%. При этом самый низкий показатель фиксировался в первой декаде октября 2020 года – 4,33%.

Рассчитываемая Банком России средняя максимальная процентная ставка по вкладам является ориентиром для рынка. Регулятор призывает банки привлекать средства не дороже, чем значение ставки плюс 2 процентных пункта.

Наблюдение проводится по Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Альфа-Банку, Россельхозбанку, "Почта банку", "Московскому кредитному банку", Т-Банку, ПСБ и Совкомбанку.

ЦБ в июне по итогам заседания совета директоров уменьшил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила при этом пауз в процессе смягчения денежно-кредитной политики.

После этого крупные банки в России подняли ставки по вкладам на три месяца. Средняя ставка по депозитам на три месяца на этом фоне выросла по состоянию на 3 июля до 13,5% годовых, еще 19 июня она была равна 13,44%.

