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03 июля, 16:58

Экономика

В ЦБ назвали абсурдом заморозку вкладов россиян

Фото: ТАСС/Олег Елков

Заморозка вкладов россиян абсурдна и невозможна ни при каких условиях, заявил зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин в эфире "Радио РБК".

"Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории, они умирают сложнее всего", – ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее появилась информация, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов якобы предложил изъять вклады, так как эти деньги якобы "не работают". По словам политика, всего в банках лежат 67 триллионов рублей накоплений физлиц и еще 63 триллиона средств, накопленных предприятиями.

В партии позднее назвали данные сообщения ложью. Там указали, что Зюганов лишь обратил внимание на большие финансовые ресурсы, которые есть в банковской системе.

При этом министр финансов РФ Антон Силуанов уже заявлял, что предложения о заморозке вкладов и повышении налогов для граждан не рассматриваются. По его словам, подобные сообщения стоит рассматривать как фейковые вбросы.

В это же время сбережения россиян достигли 70 триллионов рублей. По мнению главы РСПП Александра Шохина, при снижении ключевой ставки и одновременном создании надежных инструментов фондового рынка люди начнут перераспределять свои накопления, а акции и облигации смогут опять стать более привлекательными.

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