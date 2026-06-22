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22 июня, 21:18

Политика

В КПРФ опровергли призыв Зюганова забирать вклады россиян

Фото: ТАСС/POOL/Дмитрий Астахов

Появившиеся в СМИ новости о том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов якобы предложил забирать вклады у россиян, являются ложью. Такое заявление сделала пресс-служба партии.

КПРФ привела настоящую цитату Зюганова.

"В банках лежат 67 триллионов рублей граждан и 63 триллиона – предприятий. В сумме – 130 триллионов. Три бюджета – это гигантские средства. Банки наживаются на них, не вкладывая в развитие страны. Это полное безобразие!" – сказал политик.

В пресс-службе подчеркнули, что ни о каком изъятии вкладов речи не шло. Зюганов лишь обратил внимание на большие финансовые ресурсы, которые есть в банковской системе. Он заявил о необходимости формировать бюджет, который способен обеспечить развитие России, "проведение справедливой социальной политики и преодоление кризисных явлений".

Ситуацию также прокомментировал ИС "Вести" первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции КПРФ Юрий Афонин. Он считает, что появившиеся в прессе публикации нацелены на то, чтобы расшатать политическую ситуацию.

"Мы расследуем, кто это организовал. Жесткая ложь, провокация и совершенно не соответствующие действительности инсинуации против нашей страны, наших граждан, вкладчиков и Геннадия Андреевича Зюганова", – подчеркнул Афонин.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил с критикой идеи изъятия вкладов граждан из банков. По словам парламентария, если заморозить или отнять эти средства, то экономика лишится денег. В этом не заинтересовано ни правительство, ни бизнес.

Эксперт предупредил о скрытых рисках при оформлении вкладов

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