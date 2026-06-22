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22 июня, 22:11

Спорт

МОК отберет медаль у бегуньи Гулиевой за Олимпиаду-2012

Фото: ТАСС/AP/Petr David Josek

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) перераспределит медали, полученные на Олимпиаде-20212 в Лондоне в беге на 800 метров. Это решение вызвано дисквалификацией бегуньи Екатерины Гулиевой. Такая информация появилась на сайте организации.

Во время Олимпийский Игр в Лондоне девушка была третьей. Второе место она получила из-за дисквалификации россиянки Марии Савиновой, которая изначально обошла ее. Первое же место заняла Кастер Семеня из ЮАР.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Гулиеву в марте 2024 года на 4 года из-за информации в базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Апелляцию спортсменки отклонили в мае 2025-го.

Таким образом, серебряную медаль за олимпийский забег на 800 метров получила Памела Джелимо из Кении, бронзу – Алисия Монтано из США.

Гулиевой сейчас 35 лет. Раньше она выступала за Россию, а с 2021 года представляет Турцию.

Международный олимпийский комитет (МОК) после проведения заседания исполкома организации в мае решил не отменять рекомендации в отношении спортсменов из РФ. При этом с белорусских атлетов ограничения снимут.

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