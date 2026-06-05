Захарова заявила, что без России олимпийское движение невозможно

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Мировое олимпийское движение не может существовать полноценно без России. Ее отстранение было ошибкой. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Несколько лет назад появился слоган No Russia – no games. По словам Захаровой, многие считали эти слова мемом, но оказалось, что сейчас к ним относятся серьезно.

Представитель МИД заявила, что не бывает мирового спорта без государства, у которого есть исторические достижения в этой области, которое провело две Олимпиады и у которого большая спортивная инфраструктура на одной шестой части суши.

"Которая готовит атлетов не однодневок, а которые действительно занимаются физической культурой, а не просто коммерческим спортом. Которая готовит тренеров, востребованных во всем мире, которые сформированы российской, а до этого советской тренерской школой. Не бывает мирового олимпизма без нашей страны", – подчеркнула Захарова.

Она отметила, что международные федерации постепенно стали допускать спортсменов из России к соревнованиям. По ее мнению, теперь спортивные организации увидели результаты отстранений, в том числе и с коммерческой стороны, и сделали выводы.

Дипломат считает, что спортивным чиновникам давно надо было сделать выводы и устно выразить сожаление и раскаяние. Однако, видимо, это "не в их стилистике", заключила представитель МИД.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сообщила, что США хотят увидеть российских спортсменов на Олимпиаде-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе. По словам депутата, такую готовность американские законодатели высказали на встрече с делегацией нижней палаты парламента России в Вашингтоне весной 2026 года.

