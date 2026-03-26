В США завершилась встреча депутатов ГД с американскими конгрессменами

Делегация Госдумы завершила встречу с представителями конгресса США, заявил первый зампред комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, принимавший участие в переговорах.

"Первая встреча с конгрессменами прошла. Пока все лучше, чем я ожидал", – написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий добавил, что восстановление межпарламентских контактов возможно.

Также вице-спикер ГД Борис Чернышов положительно оценил прошедшую встречу. По его словам, переговоры прошли замечательно и стороны уже достигли "хороших результатов". Он подчеркнул важность начала диалога и пообещал движение вперед в этом направлении.

"Без диалога не будет никакого развития, а диалог – это основа доверия", – резюмировал Чернышов.

Кроме того, об успешном завершении переговоров заявил посол России в США Александр Дарчиев. По его словам, российская делегация планирует провести еще ряд рабочих встреч в Вашингтоне.

"Завтра (27 марта. – Прим. ред.) еще будет встреча с представителями СНБ. И будет дискуссия с политологами", – цитирует посла РИА Новости.

Депутатов Госдумы в Вашингтон пригласила член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна. В российском посольстве заявляли, что визит депутатов в США может помочь снизить напряженность в двусторонних отношениях и лучше понять позиции сторон. Кроме того, прямой диалог законодателей, несмотря на сложные настроения в американском конгрессе, способен снять накопившиеся "раздражители".

