Песков: депутаты ГД получили установки от Путина перед визитом в США

Российские парламентарии получили установки от Владимира Путина перед поездкой в США. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что внешнюю политику по конституции определяет президент. Именно поэтому, как указал Песков, он дал все необходимые установки депутатам Госдумы, которые отправились в рамках рабочего визита в США.

Помимо этого, российскому лидеру предоставят всю информацию по итогам встречи российско-американских представителей. Песков выразил надежду, что подобные шаги внесут вклад в реанимацию отношений РФ и США. По его словам, это соответствует интересам как Вашингтона, так и Москвы.

В январе член Палаты представителей США Анна Паулина Луна пригласила российских парламентариев в Вашингтон для консультаций с американскими коллегами, в том числе по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Спустя время первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа подтвердил факт встречи. По его словам, основной темой переговоров станет отмена санкций в отношении российских парламентариев.

26 марта глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в состав делегации для поездки в США вошли вице-спикер ГД Борис Чернышов, а также депутаты Вячеслав Никонов и Светлана Журова. При этом Слуцкому вновь отказали в выдаче визы, в связи с чем он не смог присоединиться к коллегам.

