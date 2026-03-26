26 марта, 13:24

Песков: депутаты ГД получили установки от Путина перед визитом в США

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российские парламентарии получили установки от Владимира Путина перед поездкой в США. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что внешнюю политику по конституции определяет президент. Именно поэтому, как указал Песков, он дал все необходимые установки депутатам Госдумы, которые отправились в рамках рабочего визита в США.

Помимо этого, российскому лидеру предоставят всю информацию по итогам встречи российско-американских представителей. Песков выразил надежду, что подобные шаги внесут вклад в реанимацию отношений РФ и США. По его словам, это соответствует интересам как Вашингтона, так и Москвы.

В январе член Палаты представителей США Анна Паулина Луна пригласила российских парламентариев в Вашингтон для консультаций с американскими коллегами, в том числе по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Спустя время первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа подтвердил факт встречи. По его словам, основной темой переговоров станет отмена санкций в отношении российских парламентариев.

26 марта глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что в состав делегации для поездки в США вошли вице-спикер ГД Борис Чернышов, а также депутаты Вячеслав Никонов и Светлана Журова. При этом Слуцкому вновь отказали в выдаче визы, в связи с чем он не смог присоединиться к коллегам.

Читайте также


Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

