Самолет из РФ сел в США на фоне подготовки визита делегации Госдумы

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Самолет Ил-96 летного отряда "Россия" приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о подготовке визита в США российской парламентской делегации. Соответствующие данные появились в сервисе Flightradar24.

Воздушное судно село в международном аэропорту имени Джона Кеннеди примерно в 19:28 по московскому времени.

Накануне газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что в ближайшее время делегация из четырех депутатов Госдумы посетит Вашингтон. Якобы возглавит группу зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

В начале января 2026 года член палаты представителей конгресса Штатов Анна Паулина Луна заявила, что четыре депутата Госдумы приглашены в Вашингтон для участия в консультациях с американскими законодателями, в том числе об урегулировании украинского конфликта.

Она отмечала, что получила соответствующее разрешение на встречу от Госдепартамента США.

Позже первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа подтвердил, что депутаты встретятся в Штатах с американскими конгрессменами. Тогда же он подчеркнул, что состав делегации утвержден. По его словам, главной темой встречи станет снятие санкций с российских парламентариев.