Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 20:53

Политика

Самолет из РФ сел в США на фоне подготовки визита делегации Госдумы

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Самолет Ил-96 летного отряда "Россия" приземлился в Нью-Йорке на фоне сообщений о подготовке визита в США российской парламентской делегации. Соответствующие данные появились в сервисе Flightradar24.

Воздушное судно село в международном аэропорту имени Джона Кеннеди примерно в 19:28 по московскому времени.

Накануне газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что в ближайшее время делегация из четырех депутатов Госдумы посетит Вашингтон. Якобы возглавит группу зампред комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

В начале января 2026 года член палаты представителей конгресса Штатов Анна Паулина Луна заявила, что четыре депутата Госдумы приглашены в Вашингтон для участия в консультациях с американскими законодателями, в том числе об урегулировании украинского конфликта.

Она отмечала, что получила соответствующее разрешение на встречу от Госдепартамента США.

Позже первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа подтвердил, что депутаты встретятся в Штатах с американскими конгрессменами. Тогда же он подчеркнул, что состав делегации утвержден. По его словам, главной темой встречи станет снятие санкций с российских парламентариев.

Читайте также


политикатранспорт

Главное

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика