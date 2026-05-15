Эксперт Земская назвала правила оказания первой помощи питомцам во время отдыха на даче

Домашних животных может поджидать немало угроз во время отдыха на даче. Главное – понимать, в какой ситуации оказывать помощь самостоятельно, а когда необходимо как можно скорее попасть к врачу, предупредила в разговоре с Москвой 24 заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

Она напомнила, что в целом перед отдыхом с питомцем важно заранее узнать адреса и режим работы ближайших ветеринарных клиник на случай непредвиденных ситуаций.

"Однако, иногда владелец может полностью помочь животному самостоятельно. Например, если имеется небольшой порез подушечки лапы, бывает достаточно промыть рану чистой водой и сделать нетугую повязку со стерильной салфеткой. Обрабатывать йодом или спиртом рану не стоит, иначе можно повредить нежную кожу", – отметила эксперт.

При небольшом перегреве также возможно быстро помочь животному. Питомца важно перенести в тень, дать попить прохладную воду и к области живота или подмышечных впадин приложить что-то холодное, но не ледяное. В противном случае произойдет резкий спазм сосудов, а это ухудшит состояние животного.





Вера Земская заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Однако, если питомца на даче укусила змея, его необходимо как можно скорее доставить в ветклинику. Все, что можно сделать самостоятельно, – максимально замедлить кровоток, чтобы яд не распространялся по телу. Для этого надо приложить к месту укуса холод и постараться сделать так, чтобы питомец как можно меньше двигался.

Пытаться накладывать жгут выше укуса не нужно: это не только бесполезно, но и способно повредить сосуды, предупредила Земская.

Она добавила, что если питомец съел какие-либо опасные химикаты на огороде, также важно быстро доставить его в ветклинику. Попытки вызвать рвоту в этом случае только ухудшат ситуацию: вещество может обжечь пищевод и ротовую полость.

Также стоит помнить, что укус осы или шершня способен вызвать сильную аллергическую реакцию. Поэтому лучше заранее узнать у ветеринара, какое лекарство и в какой дозировке стоит дать пострадавшему животному. Самостоятельно применять какие-либо препараты, а тем более использовать человеческие антигистаминные очень опасно, заключила специалист.

Ранее врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков напомнил о необходимости обработки питомцев от клещей. Таблетки являются самым эффективным способом защиты. Однако надо учитывать, что они усваиваются в течение 12 часов.


