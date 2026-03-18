Ветеринар Шеляков: таблетки и капли на холку помогут уберечь питомца от клещей

18 марта, 17:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Таблетки и капли на холку наиболее эффективно защищают питомцев от клещей. Об этом Москве 24 рассказал врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.
Он напомнил, что клещи больше всего опасны для собак, потому что могут заражать их пироплазмозом (другое название – бабезиоз). Игнорирование такой проблемы часто заканчивается гибелью питомца.
"Кошки в столичном регионе не страдают от этого заболевания. Однако, если они живут за городом и часто гуляют, их тоже следует обрабатывать от клещей, потому что укус доставляет животному дискомфорт: зуд, боль и стресс", – пояснил эксперт.
При этом существуют четыре основных способа защиты питомцев: первый и самый ненадежный – это ошейник.
"Были случаи, когда паразиты впивались в кожу прямо под ним. То есть даже дорогие варианты порой недостаточно справляются, поэтому их можно использовать лишь как дополнительную меру", – отметил ветеринар.
Он добавил, что кошкам ошейник нельзя надевать вовсе. Они могут погибнуть, если случайно повиснут на нем, лазая по деревьям.
Третий вариант – капли на холку, которые неплохо работают. Однако важно не забывать регулярно повторять обработку согласно инструкции (обычно раз в месяц), отметил эксперт.
"Также нужно помнить, что этот метод действует не моментально: придется подождать от 1 до 3 суток (стоит уточнить в инструкции к определенному средству). Кроме этого, наносить капли следует на грязную шерсть, так как данный вид препаратов распространяется с помощью кожного жира", – пояснил Шеляков.
Четвертым и самым эффективным способом защиты эксперт назвал таблетки. Они усваиваются в течение 12 часов, поэтому важно следить, чтобы за это время питомец случайно не срыгнул лекарство, предупредил врач.
Сдавать клеща в лабораторию не надо – важно просто следить за состоянием питомца. Если заболевание есть, оно проявится в течение недели: это может быть внезапная слабость, отказ от еды, рвота, повышение температуры. В этом случае нужно сразу отправиться к специалисту: чем раньше начнется лечение, тем проще будет справиться с болезнью, отметил Шеляков.
Ранее ветеринарный врач Советской ветклиники Юлия Романова предупредила, что мокрый нос животного не является индикатором самочувствия. У кошек и собак он может быть сухим во время сна, сразу после него, а также из-за активных игр или физических нагрузок.