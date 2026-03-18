Ветеринар Шеляков: таблетки и капли на холку помогут уберечь питомца от клещей

Таблетки и капли на холку наиболее эффективно защищают питомцев от клещей. Об этом Москве 24 рассказал врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

Он напомнил, что клещи больше всего опасны для собак, потому что могут заражать их пироплазмозом (другое название – бабезиоз). Игнорирование такой проблемы часто заканчивается гибелью питомца.

"Кошки в столичном регионе не страдают от этого заболевания. Однако, если они живут за городом и часто гуляют, их тоже следует обрабатывать от клещей, потому что укус доставляет животному дискомфорт: зуд, боль и стресс", – пояснил эксперт.

При этом существуют четыре основных способа защиты питомцев: первый и самый ненадежный – это ошейник.

"Были случаи, когда паразиты впивались в кожу прямо под ним. То есть даже дорогие варианты порой недостаточно справляются, поэтому их можно использовать лишь как дополнительную меру", – отметил ветеринар.

Он добавил, что кошкам ошейник нельзя надевать вовсе. Они могут погибнуть, если случайно повиснут на нем, лазая по деревьям.





Второй способ – спрей от клещей, который наносится на всю шерсть. Его единственным преимуществом является то, что он действует немедленно: побрызгали, и можно идти гулять. Правда, всегда есть риск, что какой-то участок останется необработанным и именно в него вопьется паразит. К тому же уровень защиты моментально падает, если животное попало под дождь, прогулялось по утренней влажной траве или облизало себя.

Третий вариант – капли на холку, которые неплохо работают. Однако важно не забывать регулярно повторять обработку согласно инструкции (обычно раз в месяц), отметил эксперт.

"Также нужно помнить, что этот метод действует не моментально: придется подождать от 1 до 3 суток (стоит уточнить в инструкции к определенному средству). Кроме этого, наносить капли следует на грязную шерсть, так как данный вид препаратов распространяется с помощью кожного жира", – пояснил Шеляков.

Четвертым и самым эффективным способом защиты эксперт назвал таблетки. Они усваиваются в течение 12 часов, поэтому важно следить, чтобы за это время питомец случайно не срыгнул лекарство, предупредил врач.





И, конечно, после каждой прогулки следует внимательно осматривать животное, потому как стопроцентной защиты не даст ни одно средство. При обнаружении впившегося клеща важно не дергать его резко, иначе часть паразита может остаться в коже и вызвать нагноение. Действовать надо аккуратными выкручивающими движениями с помощью пинцета или специального прибора. После этого место укуса нужно обработать йодом.

Сдавать клеща в лабораторию не надо – важно просто следить за состоянием питомца. Если заболевание есть, оно проявится в течение недели: это может быть внезапная слабость, отказ от еды, рвота, повышение температуры. В этом случае нужно сразу отправиться к специалисту: чем раньше начнется лечение, тем проще будет справиться с болезнью, отметил Шеляков.

Ранее ветеринарный врач Советской ветклиники Юлия Романова предупредила, что мокрый нос животного не является индикатором самочувствия. У кошек и собак он может быть сухим во время сна, сразу после него, а также из-за активных игр или физических нагрузок.


