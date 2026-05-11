Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 14:34

Политика

Новое правительство Венгрии пересмотрит соглашение по АЭС "Пакш-2"

Фото: depositphotos/Baloncici​

Новое правительство Венгрии намерено пересмотреть условия соглашения о строительстве АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома". Об этом сообщил кандидат на пост министра экономики и энергетики Иштван Капитань.

Он отметил, что экономические показания страны связаны с ценой на энергоносители, поэтому кабмин хочет добиваться снижения затрат на импорт нефти и газа, а также на производство электроэнергии.

"Одной из первых мер в этих целях станет пересмотр проекта сооружения АЭС "Пакш-2", – цитирует кандидата ТАСС.

По его словам, соглашения с "Росатомом" носят секретный характер, поэтому новое руководство страны еще не ознакомилось с ними.

Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр допустил пересмотр контрактов по АЭС "Пакш-2".

При этом глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация планирует развивать в Венгрии, Словакии и Болгарии свои проекты. По его словам, "Росатом" надеется ускорить строительство атомной станции "Пакш-2" при новом венгерском правительстве.

Читайте также


политика

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика