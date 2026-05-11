Турнир по бильярдному спорту пройдет в столице с 17 по 23 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

XIV турнир по бильярдному спорту "Кубок мэра Москвы", Кубок мира пройдет в Москве с 17 по 23 мая. Его проведут во Дворце бильярдного спорта "Москвич", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Соревнования начнутся с торжественной церемонии. Состязания за место в финале состоятся с 17 по 20 мая. Четвертьфинальные и полуфинальные поединки организуют 22 мая, а 23-го числа пройдут финальные матчи, подведение итогов и награждение призеров и победителей.

Кубок мэра Москвы по бильярдному спорту входит в число главных европейских турниров и считается международным событием высокого уровня. Его история началась в 2012 году. Ожидается, что в этом году в состязаниях примут участие до 500 спортсменов.

Ранее открылась регистрация на ежегодный Кубок мэра Москвы по гольфу. Соревнования проведут в гольф-клубе "Завидово".

На выбор будут предложены два формата: "строук плей" – для участников с гандикапом 18,4 и ниже, а также "стейблфорд" – для игроков с гандикапом 18,5–28,0.

