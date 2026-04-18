Московские гребцы завоевали медали на чемпионате и Кубке России

Воспитанники спортивной школы равных возможностей "Юность Москвы" приняли участие в чемпионате и Кубке России по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Сами соревнования состоялись в Краснодарском крае. В результате москвичи завоевали сразу несколько серебряных и бронзовых медалей.

"Дмитрий Буянов выиграл три серебряные медали, Владислав Литовка – одну, Алексей Бовдурец и Дмитрий Турбин стали бронзовыми призeрами", – говорится в сообщении.

Ранее отличились и спортсмены "Московской горнолыжной академии", которые приняли участие в турнире по спорту глухих – сноуборду – в рамках чемпионата России и Всероссийских детско-юношеских состязаний. Среди девочек 10–12 лет лучший результат показала Доминика Лапенкова, ее подруга по команде София Кашкарова – третья. В категории юниоров 13–19 лет Максим Чуйков взял золото, Марк Гаврилов – серебро.