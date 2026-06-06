Площадь пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске составляет около 5 тыс "квадратов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Площадь возгорания, возникшего после атаки на нефтебазу в Усть-Лабинске Краснодарского края, составляет около 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает единая дежурная диспетчерская группа района в своем телеграм-канале.

В результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия задействованы подразделения МЧС России по Краснодарскому краю. Для координации действий на перекрестке улиц Тельмана и Народной создан оперштаб.

"По всем вопросам обращаться по телефону единой дежурной-диспетчерской службы: 8 (86135) 4-11-88", – сказано в сообщении.

Пожар на территории ОАО "Полтавская нефтебаза" возник в городе Усть-Лабинске 6 июня после атаки беспилотников. В близлежащих зданиях повреждено остекление.

В связи с произошедшим из домов, которые находятся неподалеку от нефтебазы, на безопасное расстояние были эвакуированы 60 человек. К ликвидации пожара привлечены 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России.

