Возгорание на нефтебазе произошло в Усть-Лабинске на Кубани после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар на нефтебазе возник в Усть-Лабинске на Кубани после атаки беспилотников. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем телеграм-канале.

В результате случившегося никто не пострадал. Однако в близлежащих зданиях повреждено остекление. В связи с произошедшим из домов, которые находятся неподалеку от нефтебазы, на безопасное расстояние были эвакуированы 60 человек.

К ликвидации пожара привлечены 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России.

В свою очередь, спасатели ликвидируют возгорание, возникшее на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. Выяснилось, что пожар возник на одной из установок систем очистки из-за нарушения технологического процесса.

В настоящее время на месте задействованы огнеборцы. На данный момент пожару присвоен высокий уровень опасности. При этом в информационном центре правительства Тюменской области опровергли сведения о том, что возгорание возникло из-за атаки беспилотников.

