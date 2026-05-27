Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 09:03

Происшествия

Пожар произошел на территории морского терминала в Туапсе после падения БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на территории морского терминала в Туапсинском муниципальном округе в результате падения фрагментов БПЛА. Об этом сообщается в канале оперштаба Краснодарского края в МАХ.

Огонь удалось оперативно ликвидировать, благодаря чему никто не пострадал. Всего к тушению были привлечены порядка 80 человек и 25 единиц техники, включая силы МЧС России.

Тем не менее обломки дрона повредили остекление в одном многоквартирном доме и пяти частных постройках. В настоящее время на местах работают оперативные службы.

Всего минувшей ночью над российскими регионами были нейтрализованы 140 вражеских беспилотников. БПЛА сбили в том числе над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями.

Еще одной целью ВСУ стал Таганрог. В результате ракетной атаки пострадали два человека, которые уже находятся в медучреждении. Также удар повлек за собой возгорание автомобилей.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика