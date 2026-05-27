Пожар произошел на территории морского терминала в Туапсе после падения БПЛА

Пожар произошел на территории морского терминала в Туапсинском муниципальном округе в результате падения фрагментов БПЛА. Об этом сообщается в канале оперштаба Краснодарского края в МАХ.

Огонь удалось оперативно ликвидировать, благодаря чему никто не пострадал. Всего к тушению были привлечены порядка 80 человек и 25 единиц техники, включая силы МЧС России.

Тем не менее обломки дрона повредили остекление в одном многоквартирном доме и пяти частных постройках. В настоящее время на местах работают оперативные службы.

Всего минувшей ночью над российскими регионами были нейтрализованы 140 вражеских беспилотников. БПЛА сбили в том числе над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областями.

Еще одной целью ВСУ стал Таганрог. В результате ракетной атаки пострадали два человека, которые уже находятся в медучреждении. Также удар повлек за собой возгорание автомобилей.