27 мая, 09:59

Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил всех мусульман страны с праздником Курбан-байрам. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.

По его словам, мусульмане широко отмечают этот древний праздник, обращающий верующих к истокам ислама, призывающий к добру, справедливости, милосердию и благочестию.

Президент указал, что мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма и реализации социально значимых образовательных и благотворительных инициатив.

Также он подчеркнул, что деятельность мусульман, поддерживающих защитников Отечества и их семьи, заслуживает глубокой признательности. Президент пожелал мусульманам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения. Он отмечается на 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и означает завершение хаджа – паломничества мусульман в Мекку. Традиционно богослужение начинается с проповедей и праздничного намаза, после чего происходит обряд жертвоприношения животных.

Как ранее заявлял муфтий Московской области Рушан Аббясов, в столице на основных площадках празднования Курбан-байрама соберутся 350–400 тысяч жителей Москвы и Подмосковья. Традиционно празднования пройдут в четырех мечетях города.

властьобществорелигия

