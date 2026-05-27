27 мая, 12:59

Политика

Песков назвал льготы на газ для Армении помощью России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Льготы на поставки газа для Армении являются помощью России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Льгота всегда за чей-то счет. То есть та льгота, которую получают армяне, это всегда за чей-то счет, это не с неба. Это за счет Российской Федерации. Это действительно наш вклад в развитие Армении в связи с тем, что это армянский народ, наш братский народ", – отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера назвал газовые договоренности Армении и "Газпрома" коммерческим делом. По его словам, льготная цена может быть выше или ниже, а корпорации могут ставить данный вопрос.

Кроме того, Песков указал, что ему ничего не известно о возможной денонсации газовых соглашений, переадресовав этот вопрос в "Газпром".

Ранее СМИ сообщали, что Москва может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение о беспошлинных поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению в случае продолжения курса Еревана на сближение с Евросоюзом.

В свою очередь, министерство территориального управления и инфраструктуры Армении заявило госагентству "Арменпресс", что Ереван не получал подобных сообщений.

Также зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается ввести страну в ЕС, при этом желая сохранить выгоды от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Он выразил мнение, что граждане республики могут отвернуться от Пашиняна, если произойдет переход на европейские тарифы на газ.

властьполитикаэкономика

