Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 19:48

Политика

В Британии кандидат в депутаты поддержал возвращение Крыма в состав России

Фото: 123RF.com/alicephoto

Кандидат от правой британской партии Reform UK Роберт Кеньон, баллотирующийся на довыборах в палату общин по округу Мейкерфилд, в старых комментариях поддержал возвращение Крыма в состав России. На его публикации обратила внимание газета The Telegraph, изучившая архив соцсетей политика.

Издание приводит ответ Кеньона пользователю, назвавшему крымский референдум "демократией в действии".

"Я полностью согласен: Россия имеет полное право поступать так, как она поступила, как и мы в случае с Фолклендскими островами", – написал тогда кандидат.

Министр по оборонным закупкам Британии лейборист Люк Поллард обвинил Кеньона в продвижении "тезисов Кремля". Однако в Reform UK заступились за своего кандидата.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что США могут признать Крым, Донбасс и другие освобожденные территории за Россией для достижения мира на Украине. Американская сторона, как утверждалось, не учитывает возражений европейских политиков, заявляя, что "европейцы могут делать все, что хотят".

При этом Европарламент ранее принял резолюцию, согласно которой Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области никогда не будут признаны европейскими странами. Депутаты настояли, что Россия должна отказаться от этих регионов, вывести войска и возместить ущерб, а также потребовали развернуть миротворческую миссию ООН по обе стороны линии соприкосновения.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика