Кандидат от правой британской партии Reform UK Роберт Кеньон, баллотирующийся на довыборах в палату общин по округу Мейкерфилд, в старых комментариях поддержал возвращение Крыма в состав России. На его публикации обратила внимание газета The Telegraph, изучившая архив соцсетей политика.

Издание приводит ответ Кеньона пользователю, назвавшему крымский референдум "демократией в действии".

"Я полностью согласен: Россия имеет полное право поступать так, как она поступила, как и мы в случае с Фолклендскими островами", – написал тогда кандидат.

Министр по оборонным закупкам Британии лейборист Люк Поллард обвинил Кеньона в продвижении "тезисов Кремля". Однако в Reform UK заступились за своего кандидата.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что США могут признать Крым, Донбасс и другие освобожденные территории за Россией для достижения мира на Украине. Американская сторона, как утверждалось, не учитывает возражений европейских политиков, заявляя, что "европейцы могут делать все, что хотят".

При этом Европарламент ранее принял резолюцию, согласно которой Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области никогда не будут признаны европейскими странами. Депутаты настояли, что Россия должна отказаться от этих регионов, вывести войска и возместить ущерб, а также потребовали развернуть миротворческую миссию ООН по обе стороны линии соприкосновения.