Премьер Армении сообщил о позитивной трансформации в отношениях с Россией

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал текущий этап армяно-российских отношений как позитивную трансформацию. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Армения".

Политик пояснил, что характер взаимодействия между двумя странами закономерно меняется при переходе от конфликтной ситуации к мирной повестке. Пашинян также назвал этот процесс положительным.

Ранее зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркивал, что Пашинян стремится ввести страну в Евросоюз, при этом пытаясь сохранить выгоды от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

По мнению российского политика, население республики может отвернуться от Пашиняна, если произойдет переход на европейские цены на газ.