28 мая, 16:04

Суд признал личного помощника Мэттью Перри виновным в смерти актера

Фото: legion-media.com/Sipa Press/Kristoffer Tripplaar

Суд приговорил личного помощника актера Мэттью Перри Кеннета Ивамасу к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы, сообщает BBC.

Установлено, что Ивамаса, который первым из пяти подсудимых признал свою вину, по поручению актера закупал кетамин и нередко сам вводил ему дозы, не имея при этом медобразования. Именно он ввел минимум три дозы кетамина Перри в день его смерти.

По словам самого подсудимого, он не мог отказать актеру. Ивамаса также извинился перед его родными, сказав, что совершил "незаконные поступки", о которых будет "сожалеть вечно".

После освобождения Ивамаса проведет 2 года под надзором и должен будет выплатить штраф в размере 10 тысяч долларов.

Самый большой срок по делу о смерти актера получила Джасвин Сангхе – 15 лет. В ходе расследования девушка признала вину по пяти пунктам обвинения. Врача Сальвадора Пласенсию приговорили к 2,5 года тюрьмы. Посредника в покупке наркотика Эрика Флеминга приговорили к 2 годам, а еще одного врача, Марка Чавеса, к 8 месяцам домашнего ареста.

О смерти Перри стало известно 28 октября 2023 года. Он утонул в джакузи в собственном доме в Лос-Анджелесе в результате острого воздействия наркотика.

Спустя время полицейские заявили, что наркотики в дом артиста принесла актриса Брук Мюллер. По данным СМИ, также были арестованы врач и несколько торговцев наркотиками – они помогали артисту добыть и доставить психотропное вещество.

