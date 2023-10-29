Умер актер из сериала "Друзья" Мэттью Перри – СМИ

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Канадско-американский актер и сценарист Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что тело актера обнаружили в субботу, 28 октября, в джакузи в одном из домов в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, он утонул. Спасатели прибыли к этому дому на вызов об остановке сердца.

Мэттью Перри наиболее известен по своей роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Он также снимался в таких фильмах, как "Поспешишь – людей насмешишь", "Девять ярдов" и "Папе снова 17".

Ранее сообщалось, что актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького, умерла на 97-м году жизни. Она сыграла около полусотни ролей, среди которых значатся Катя ("Поют жаворонки"), Немка ("Идиот"), Баба ("Виринея") и многие другие.

До этого стало известно, что гитарист британской трип-хоп-группы Massive Attack Анджело Брускини скончался на 45-м году жизни. В июле этого года артисту диагностировали рак легких, о чем он сообщил в своих социальных сетях.